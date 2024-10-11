«Седьмое чудо света»: Разин продает замок-отель в Ставрополе с личными вещами Шатунова

Уехавший жить в США Андрей Разин выставил на продажу за 110 млн рублей свой замок-отель в Ставрополе. Продюсер «Ласкового мая» утверждает, что в нем до сих пор хранятся вещи покойного Юрия Шатунова.

Информация о продаже дома Разина появилась на сайте объявлений 9 октября. Позже продюсер подтвердил, что действительно продает замок и поделился некоторыми подробностями о недвижимости в социальных сетях.

Внутри здания находится 10 номеров с индивидуальными ванными и кухонными зонами. На территории комплекса также есть сауна, бассейн с подогревом, дом для персонала и гараж.

Будущему покупателю достанется недвижимость площадью 553 кв. метров и готовый гостиничный бизнес. Продюсер готов передать новому владельцу патент «Андрей Разин» и «Ласковый май» для названия гостиницы. Разин отметил, что в доме бывали разные знаменитости, в их числе: Boney M и участники «Фабрики звезд». Когда-то в нем жил Юрий Шатунов и в здании есть его вещи, утверждает шоумен.

Продюсер называет объект «седьмым чудом света», поскольку только ему удалось построить в конце 80-х подобное здание. Он надеется, что найдется покупатель, который сохранит память о доме.

Ранее Ирена Понарошку продала любимый загородный дом, в котором прожила около 10 лет. Телеведущая пришлось пойти на такой шаг ради покупки нового жилья.