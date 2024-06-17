Вдова юмориста Александра Пономаренко лишилась квартиры из-за долгов

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна вынуждена была продать свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас женщина снимает жилье и боится остаться без крыши над головой, так как других доходов у нее нет.

«Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и все. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой», — отметила вдова юмориста в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Как призналась Анна, сейчас она живет на берегу моря и ее все устраивает, но ради внуков пора задумываться о покупке собственной недвижимости на деньги, оставшиеся от продажи квартиры.

Напомним, Александр Пономаренко был болен раком, его семья потратила деньги на лечение и влезла в долги. Когда звезда «Кривого зеркала» ушел из жизни, Анна вступила в наследство и продала имущество, чтобы погасить задолженность в 2 миллиона рублей.

Ранее вдова юмориста Пономаренко пожаловалась, что вынуждена платить по кредитам, оставшимся после смерти мужа. Один из них был взят им ради путешествия на Маврикий – мужчина собирался порадовать жену на 50-летие.