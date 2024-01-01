«Продали все, что можно»: вдова Пономаренко вынуждена платить за кредит, взятый мужем ради путешествия на Маврикий
КП: вдова Пономаренко вынуждена продать квартиру, чтобы рассчитаться по кредитам.
© Freepik
Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна вынуждена платить по кредитам, оставшимся после смерти мужа. Один из них был взят им ради путешествия на Маврикий – мужчина собирался порадовать жену на 50-летие.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Как рассказала Анна изданию, ей никто не помогает – дети хоть и поддерживают, но сами нуждаются в помощи. На женщине остались «школа, садик, секции, ипотека, долги». Будучи в браке с Пономаренко, она официально не работала: было несколько попыток, но они не увенчались успехом. Женщина по профессии педагог по физической культуре, преподавала йогу. Однако это не было главным доходом.
После смерти мужа денег в семье не хватает, по кредитам Анна не всегда расплачивается вовремя.
«Продали все, что можно было. Сейчас продаем квартиру, в которой живем», - сообщила она. Семья планирует купить жилище поменьше, чтобы остались средства.
Анна вступила в наследство и продала его, чтобы погасить долги. Теперь ей предстоит заплатить налог. Помощи от друзей и родных тоже нет.
«За все время только два друга Саши мне помогли», - поделилась она и добавила, что брат Пономаренко Валера обещал провести концерты в память о родственнике, но так этого и не сделал.
Ранее Валерий Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой брата.