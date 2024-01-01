«Продали все, что можно»: вдова Пономаренко вынуждена платить за кредит, взятый мужем ради путешествия на Маврикий

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна вынуждена платить по кредитам, оставшимся после смерти мужа. Один из них был взят им ради путешествия на Маврикий – мужчина собирался порадовать жену на 50-летие.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Как рассказала Анна изданию, ей никто не помогает – дети хоть и поддерживают, но сами нуждаются в помощи. На женщине остались «школа, садик, секции, ипотека, долги». Будучи в браке с Пономаренко, она официально не работала: было несколько попыток, но они не увенчались успехом. Женщина по профессии педагог по физической культуре, преподавала йогу. Однако это не было главным доходом.

После смерти мужа денег в семье не хватает, по кредитам Анна не всегда расплачивается вовремя.

«Продали все, что можно было. Сейчас продаем квартиру, в которой живем», - сообщила она. Семья планирует купить жилище поменьше, чтобы остались средства.

Анна вступила в наследство и продала его, чтобы погасить долги. Теперь ей предстоит заплатить налог. Помощи от друзей и родных тоже нет.

«За все время только два друга Саши мне помогли», - поделилась она и добавила, что брат Пономаренко Валера обещал провести концерты в память о родственнике, но так этого и не сделал.

Ранее Валерий Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой брата.