Вдова Юдашкина вернулась к светской жизни

Помолодевшая вдова Валентина Юдашкина вернулась к светской жизни, об этом пишет «7Дней.ru».

Вдова модельера стала редкой гостьей светских вечеринок после смерти супруга. Она практически перестала делиться новостями о личной жизни и появляться в соцсетях. После смерти Юдашкина, Марина вместе с дочерью уехала жить в США, а недавно она сообщила, что находится в Дубае.

Однако в ОАЭ Марина Юдашкина приехала вовсе не ради отдыха. Там она проводит показ одежды, которая выпускается под именем покойного супруга. В личном блоге женщина выложила трогательный снимок с внучкой Агатой.

«Внуки-это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи! Как же я по ним скучала», - подписала снимок она.

В комментариях поклонники отметили красоту Юдашкиной: «Неподражаемы ,красивы и стильны как всегда», «Какие все красивые, люблю вашу семью», «Внуки у вас какие красивые. Агаточка похожа на Галочку».

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