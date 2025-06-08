Вдова Владимира Левкина рассказала о непростой жизни без мужа. Об этом сообщает «Антенна».

Маруся Левкина поделилась деталями жизни после смерти супруга Владимира Левкина. По словам женщины, теперь в доме не звучит смех, как это было раньше.

«Вовка ведь был легким на подъем. Если мы снимали видео с маленькой Никой, мог спокойно войти в образ, подыграть, изобразить монстра, подхватить танец. Наша семья все время хохотала. Сейчас все иначе», — рассказала она.

Левкина вместе с дочерью старается избегать уныния и депрессии. Особенно вдова благодарна родным, которые ее поддерживают.

«Сегодня шли с Никушей и размышляли, почему не превратились в девчонок, которые легли на диван, начали грустить, есть, плакать и ничего не делать… Нам близкие не дали погрузиться в это состояние», — добавила она.

Напомним, Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Экс-участник «На-На» умер от лейкоза и пневмонии.

Ранее мы писали о том, что в 73 года умерла актриса сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» Наталия Потапова.