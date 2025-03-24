Вдова Владимира Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти мужа

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о муже. В интервью aif.ru Марина Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти супруга.

Собеседница издания вспомнила о знакомстве с будущим мужем и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления Марина заявила родным, что выйдет за него замуж.

«Для меня это было как… Как волна, волна мужской энергии. Невероятная харизма каждого солиста. Но я, как и миллионы девчонок в нашей стране, попала под обаяние Владимира Левкина», — поделилась вдова Владимира Левкина.

Влюбившись в певца, Марина стала все чаще посещать концерты группы, а личное знакомство пары состоялось в 2010 году на встрече фан-клуба, а через два года они поженились. У супругов есть 14-летняя дочь Ника.

Марина Левкина со слезами на глазах призналась, что после трагедии с мужем потеряла смысл жизни. Несмотря на случившееся, вдова Владимира Левкина нашла в себе силы идти дальше.

«Наверно, я немножко потеряла смысл. Но жизнь продолжается», — заявила Мариан Левкина.

Напомним, экс-солист «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы. Осенью 2024 года состояние артиста ухудшилось, он был госпитализирован с лейкозом и пневмонией.

Ранее сообщалось о том, что Марина Левкина узнала рассказала, как узнала о смерти мужа. Вдова Владимира Левкина призналась, что «не впала в истерику» из-за ребенка.