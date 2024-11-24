Вдова Владимира Левкина рассказала, что группа «На-На» не помогала с похоронами. Об этом она призналась в шоу «Центральное телевидение».

19 ноября состоялись похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. На Троекуровское кладбище приезжали участники музыкальной группы Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. А вот Бари Алибасова на прощании не было.

Как рассказал Политов, он предлагал помощь с организацией похорон вдове музыканта Марине Ичетовкиной.

«Это все деловые отношения. По-человечески мы нормально общались. Я Марусе написал, что если потребуется какая-то помощь от нас, то мы готовы ее оказать», — заявил он.

Однако женщина рассказала, что на самом деле никакой помощи от бывших коллег Левкина не было.

«Я благодарна людям, которые помогли мне достойно похоронить мужа. И это был не коллектив группы „На-На“», — заявила она.

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