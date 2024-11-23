«Он просто уснул»: жена Владимира Левкина рассказала о последних словах и днях жизни певца

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина заявила, что артист не собирался умирать и чувствовал себя хорошо. По словам Марины Левкиной, артист пожаловался на ломку в теле, как при первых симптомах гриппа.

При этом она подчеркнула, что ничего не предвещало беды, и только супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова начала переживать раньше всех.

«Я разговаривала по телефону с Юлией Проскуряковой. Я ей рассказала, что Вова себя плохо чувствует. И Юля меня завела, она мне сказала померить давление. Она переживала. И я сама начала переживать», - разоткровенничалась Марина Левкина в студии программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Как отметила женщина, она предложила вызвать скорую помощь, однако Левкин не сразу согласился и был уверен, что его спасут. Кроме того, вдова музыканта обратилась к россиянам и поспешила заверить, что рак, с которым много лет боролся Левкин – не приговор. Однако, по ее словам, певец сгорел за одни сутки.

«То состояние, которое у него было, при нем не умирают. Так мне сказали врачи. Было повышенное количество лейкоцитов, было воспаление. Возможно, обострилась его болезнь, и к этому присоединилась простуда. Все это случилось за сутки. Еще в субботу вечером, неделю назад, я слышала его голос, он мне говорил, что ему будут делать капельницу. Он говорил, что хочет пить и что очень хочет спать. Это последнее, что он мне сказал», - сказал Марина.

Позже ей позвонили врачи и сообщили, что музыкант находится в реанимации в тяжелом состоянии. В какой-то момент артист пришел в себя, но отказался звонить жене.

«Он не собирался умирать. Потому что, если человек это чувствует, он, наверное, хочет сказать любимому какие-то слова любви, попросить прощения. А он не собирался прощаться. Он просто уснул», - заключила вдова музыканта.

Напомним, в 2003 году у Владимира Левкина диагностировали рак. Он перенес операцию по пересадке костного мозга и находился в ремиссии. В 2023 году вновь случился рецидив, артист прошел несколько курсов химиотерапии, но его организм не справился, и он умер 17 ноября 2024 года. 19 ноября артиста похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Ранее риэлтор Вадим Богач заявил, что загородный дом Владимира Левкина стоит до 35 млн рублей.