Вдова Владимира Этуша судилась с журналистом из-за слов о неубранной могиле и проиграла

Вдова советского актера Владимира Этуша Елена проиграла в суде журналисту Денису Сорокину, рекомендовавшему ей чаще посещать могилу покойного мужа. Женщина требовала выплатить ей 1 миллион рублей за слова представителя СМИ о том, что место захоронения народного артиста СССР не убрано и запорошено снегом.

Как пишет NEWS.ru, суд не нашел в высказываниях журналиста порочащей информации, поэтому теперь Сорокин намерен взыскать с вдовы расходы на адвоката в размере 500 тысяч рублей.

Елена Этуш с данным решением не согласилась и обжаловала его в апелляции, однако и во второй инстанции суд в удовлетворении жалобы отказал.

«У журналиста право требовать с проигравшей стороны компенсацию судебных расходов, наоборот, имеется», — пояснила изданию адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы журналиста.

Она также добавила, что кроме финансовых потерь, Сорокин также перенес нервный срыв на фоне конфликта с Этуш.

«Он потратил 350 тысяч рублей за рассмотрение дела судом первой инстанции и 150 тысяч рублей за стадию апелляции. Суммарно — 500 тысяч рублей. Да, сумма значительна. Но закон есть закон», — заключила Вербицкая-Линник.

Ранее вдова Владимира Этуша поделилась подробностями захоронения мужа. Актера кремировали спустя три дня после смерти, а через сутки похоронили в семейной могиле. Для урны с прахом заранее подготовили нишу. В год похорон было мало снега, поэтому получилось все сделать на следующий день после прощания.