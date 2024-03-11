Вдова Валентина Юдашкина улетела из России

Стало известно об отъезде вдовы Валентина Юдашкина Марины из России. Она отправилась в ОАЭ к внукам – родственники живут в Дубае.

Об этом сообщила Газета.Ru.

«Вот я прилетела к своим любимым внукам. Как же мы скучали», - сообщила Юдашкина.

Напомним, дочь бизнесвумен замужем за Петром Максаковым, в их семье трое детей. В 2019 году Галина уехала в Гонконг, а спустя несколько лет перебралась с семьей в Дубай. В ОАЭ у нее есть собственный шоурум.

Мать периодически навещает Галину и внуков в Дубае. У Марины Юдашкиной сложились теплые отношения с мужем дочери.

В ноябре 2023 года Юдашкина обратилась к маме модельера Раисе и поздравила ее с 78-летием. Она назвала родственницу «мамулей» и пожелала здоровья. «Любим тебя», - говорилось в поздравлении. К нему присоединились некоторые звезды – в шоу-бизнесе хорошо знали мать Юдашкина. Так, певица Кристина Орбакайте пожелала ей долгих лет, а артистка Валерия передала привет и написала: «Пусть ваша мамочка будет здорова».