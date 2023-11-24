Вдова Валентина Юдашкина трогательно обратилась к его маме в честь 78-летия. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Марины Юдашкиной.

В мае 2023 года не стало Валентина Юдашкина. Модельер много лет боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Семья Валентина тяжело восприняла его смерть. Вот почему после трагедии родственники Юдашкина сплотились еще сильнее.

Вдова Валентина поддерживает связь с его мамой. Когда-то Раиса Петровна была заведующей отделом готового платья в модном доме Юдашкина.

Как выяснилось, родительница Валентина отметила 78-летие. В честь этого события Марина трогательно к ней обратилась. «Сегодня день рождения нашей Раисы Петровны! Наша Раечка, мамуля, желаем здоровья! Любим тебя!» — высказалась Юдашкина.

Маму Валентина знают многие звезды шоу-бизнеса, которые также присоединились к поздравлениям. «С днем рождения маму Раю! Долгих лет», — написала Кристина Орбакайте.

«С днем рождения! От нас большой привет и поздравления! Пусть ваша мамочка будет здорова», — добавила певица Валерия.

Ранее дочь Валентина Юдашкина заявила, что не жалеет о продаже его квартиры в Нью-Йорке. Подробности смотрите в этой статье.