Вдова Танича отказалась появляться на похоронах Добронравова

Вдова Михаила Танича не сможет появиться на похоронах Добронравова из-за здоровья, об этом пишет mk.ru.

Знаменитости скорбят после ухода из жизни поэта Николая Добронравова. Свои слова соболезнования высказала и вдова поэта-песенника Михаила Танича. Лидия Козлова призналась, что тандем Добронравова с Пахмутовой был настоящим чудом.

«Николай Николаевич Добронравов обладал очень ценным качеством для творческого человека – очень трудолюбивый был. Их тандем с Пахмутовой был прекрасный. Она как композитор – изумительная! Все сама сочиняла. И все ее заслуги, конечно, вместе с Добронравовым. Я сожалею, что он ушел», – рассказала Козлова.

По словам вдовы поэта, люди любили песни, которые сочиняли Пахмутова и Добронравов. Лидия Козлова рассказала, что знает о дате и месте похорон, но прийти на них не сможет из-за состояния здоровья.

«Проходят мои болячки постепенно. Надеюсь, выздоровею. И буду жить много лет!» – объяснила она.

Напомним, Николай Добронравов ушел из жизни в ночь на 17 сентября. Поэту было 94 года.

Ранее мы писали о том, что Пахмутова озвучила главное желание, связанное с похоронами Добронравова.