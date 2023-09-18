Пахмутова озвучила главное желание, связанное с похоронами Добронравова

Вдова Александра Пахмутова раскрыла главное желание, связанное с похоронами супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. Она хочет, чтобы мужа проводили в последний путь достойно.

Подробности сообщает сайт mk.ru со ссылкой на источники в окружении композитора.

«Надо проводить Коленьку достойно!» – сказала вчера Александра Николаевна. Это ее главное желание», - рассказали собеседники.

Вдова переживает о случившемся, ее поддерживают с помощью лекарств. Все разговоры в семье сейчас о покойном муже.

В окружении композитора говорят, что Пахмутову приглашали на телевидение, композитору предложили гонорар. Телефон знаменитости сейчас обрывают друзья и представители СМИ, но она не отвечает: все связываются с 93-летней Пахмутовой через помощника.

Напомним, Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее мы писали, как Пахмутова встретила новость о смерти мужа. Ей не говорили об этом 12 часов.