Вдова Шатунова не смотрела сериал «Слово пацана», где звучат песни музыканта. Об этом сообщает aif.ru.

Сериал «Слово пацана» наполнен музыкой из 80-х и 90-х. Звучат там и песни бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова — «Седая ночь» и «Розовый вечер».

По словам вдовы музыканта Светланы, знакомые периодически присылают ей в соцсетях ролики с танцами молодых поклонников, которые повторяют движения героев сериала. Однако у самой Светланы нет времени на просмотр «Слова пацана».

«Не было на это времени. Другие заботы», — рассказала она.

Впрочем, вдову музыканта радует, что молодежь слушает творчество Шатунова и танцует под его хиты.

«Судя по роликам в Интернете, это происходит по всей России! Можно сказать, что у молодежи появился свой танец под „Седую ночь“», — заявила Светлана.

Ранее мы писали о том, что создатели «Слова пацана» объявили о переносе даты выхода 8 серии. Это произошло из-за того, что режиссер захотел переснять финал.