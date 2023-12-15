Финал отменяется: создатели «Слова пацана» объявили о переносе даты выхода 8 серии

Первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен был завершиться 8 эпизодом 21 декабря. Однако теперь создатели нашумевшего проекта решили отметить финал в запланированную дату. Дело в том, что они все-таки переснимают последнюю серию и для ее доработки нужно дополнительное время.

Слухи о том, что режиссер Жора Крыжовников решил изменить концовку, ходили давно. Появлялись даже кадры со съемок в Ярославле, якобы именно тогда и трудились над новыми сценами. Но актеры домыслы фанатов опровергали, заявляя, что никаких изменений в финале не будет. Сегодня же, 15 декабря, авторы «Слова пацана» впервые вышли на связь с поклонниками и подтвердили – 7 и 8 серии были изменены в связи с тем, что после 3 эпизода им захотелось иного исхода. Кроме того, были добавлены «крючки» на второй сезон, о котором тоже многие уже долгое время говорят.

«Часть сцен финала еще в процессе монтажа. В связи с этим, оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря, и увидеть ее можно будет только на легальных сервисах», - сообщили в Telegram-канале Mash.

Какого числа теперь состоится финал – пока неизвестно. О дате пообещали дать информацию позже дополнительно.

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