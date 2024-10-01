Вдова Ролана Быкова заявила о кризисе в российской киноиндустрии

Актриса Елена Санаева связала создание ремейка фильма «Чучело» с кризисом в киноиндустрии. Она отметила, что воспринимает идею переснять киноленту негативно. Об этом она рассказала порталу «Абзац».

Оригинальную кинокартину по повести писателя Владимира Железникова снял режиссер Ролан Быков в 1983 году. Главную роль в экранизации исполнила певица Кристина Орбакайте, а жена постановщика перевоплотилась в учительницу. Однако скоро зрители увидят новую версию от Ильи Хотиненко. Работа над фильмом завершилась этим летом.

«Сейчас «Приключения Буратино» переснимают, «Чучело» пересняли. Это говорит о кризисе, понимаете? И в киноиндустрии, и в общем в культурном пространстве нашей страны. Мы ведь не можем быть саранчой бездумной, которая пожирает всё вокруг», - заявила Санаева.

Актриса признала, что фильм «Чучело» до сих пор актуален, так как проблема школьной травли никуда с годами не делась. По ее словам, дети бывают очень жестоки.

Ранее появилась информация, что главную роль в фильме про Владимира Жириновского может сыграть Константин Хабенский.