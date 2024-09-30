«Уже принят сценарий»: назван актер, который сыграет Владимира Жириновского в фильме

Роль Владимира Жириновского в фильме о политике может сыграть Хабенский. Об этом сообщает 78.ru.

Режиссер Сергей Снежкин рассказал, что готовит к выходу киносериал о Владимире Жириновском. Он объяснил, что всего будет 8 серий, каждая из которой расскажет об отдельных периодах жизни политика.

При этом сценарий многосерийного фильма уже готов. Как рассказал режиссер, одним из исполнителей главной роли может стать Константин Хабенский.

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актёра. Например, сейчас я параллельно пишу, уже написал, уже принят сценарий „Жириновского“. На Хабенского, естественно», — заявил он.

Снежкин добавил, что Хабенский сыграет Жириновского в двух разных возрастах. По словам режиссера, он уверен в способности актера сыграть роль бывшего лидера ЛДПР.

«Нужен актёрский уровень, актёрское качество. Константин Юрьевич уже вошёл в тот самый возраст, когда он уже может это делать», — рассказал он.

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