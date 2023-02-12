Вдова Пономаренко продает квартиру из-за многомиллионных долгов

Вдова юмориста Александра Пономаренко узнала о долгах мужа только после смерти.

Дело в том, что в период болезни Пономаренко не работал, а семья жила на накопления. Однако они быстро закончились, и артист, не сказав жене, взял кредит на 800 тысяч рублей. Когда и эти деньги закончились, Пономаренко занимал у других. Так накопилась сумма в два миллиона рублей.

Анна была повергнута в шок, однако с долгами решила разбираться радикальным способом. Девушка прост трехкомнатную квартиру, находящуюся в Ростове-на-Дону, отдаст задолженность и купит жилье поскромнее.

Что касается родственников и друзей, к ним вдова Пономаренко обращаться за помощью не хочет.

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