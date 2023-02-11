Стало известно, с кем Валерий Пономаренко сделает дуэт после смерти брата

Александр Пономаренко боролся с раком желудка, однако болезнь настигла артиста под конец декабря 2022 года. Для Валерия Пономаренко он был не только братом-близнецом, но и коллегой на сцене. Артисты создали дуэт, участвовав в «Аншлаге» и «Кривом зеркале».

Близкий к семье Пономаренко юморист Александр Морозов признался, что Валерий тяжело принял смерть Александра. Однако артист понимает, чтобы двигаться дальше, нужно создавать новый дуэт. Кандидатом может стать коллега по «Кривому зеркалу» Николай Бандурин, пояснил Морозов.

Морозов добавил, что считает Валерия полноценным состоявшимся артистом, поэтому он мог бы выступать даже в одиночку.

Ранее мы писали, что Владимир Винокур готов помочь вдове Пономаренко с долгами, но при одном условии.