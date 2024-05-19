Вдова погибшего после операции в клинике Хайдарова высказалась об аресте врачей

Вдова погибшего после операции в клинике Хайдарова высказалась в соцсетях об аресте врачей.

Супруга продюсера Петра Гаврилова, который скончался после хирургического вмешательства в клинике Тимура Хайдарова, прервала молчание. Девушка по имени Зарина опубликовала в соцсетях обращение к подписчикам, которые жалеют медиков, отправившихся под арест.

«Новости о справедливости и наказании не должны быть шокирующими, они должны вселять надежду и уверенность, что справедливость есть и работает даже с теми, кто считает себя неприкасаемыми», — заявила она.

Девушка заявила, что сотрудник клиники Хайдарова знал о тяжелых последствиях операции, но отговаривал ее обращаться к другим врачам.

«Даже после того, как он установил несостоятельность шва (которую не купировал) и перитонит (о котором мне решил не сообщать), он отговаривал отговаривал от перевода в другую больницу, сообщая, что этим я только наврежу мужу», — поделилась она.

В итоге спустя некоторое время Гаврилова все же перевели в другую больницу. Как рассказала Зарина, между сотрудниками клиники Хайдарова и той, где позже скончался пациент, был сговор с целью скрыть врачебные ошибки.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказал, кто может помешать Хайдарову проводить операции.