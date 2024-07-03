Вдова писателя Трифонова запросила большие суммы за спектакль об изменах мужа

Вдова писателя Юрия Трифонова Ольга запросила большие суммы за спектакль «Оля плюс Сережа», который рассказывает об изменах мужа. Об этом сообщила журналистка и критик Наталья Ртищева.

«Спектакль «Оля плюс Сережа» может исчезнуть и причина на этот раз не Минкульт, а вдова писателя Юрия Трифонова запрашивает все большие суммы», - приводит сайт PROZVEZD слова Ртищевой.

В постановке задействована актриса театра на Малой Бронной Ольга Лапшина. Она рассказала, что в июне, возможно, сыграла в нем в последний раз.

Ртищева интересовалась, почему спектакля нет в афише. На это Лапшина заявила, что «наследница-вдова тормозит».

Речь идет о третьей жене Трифонова – Ольге. Она вышла замуж за Трифонова в 1975 году, в браке родился сын. Ольга, тоже будучи писательницей, является директором музея «Дом на набережной. К ней перешло все наследие умершего в 55 лет автора.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый поднял гонорар в театре. До успеха сериала «Слово пацана» он составлял 8 тыс. рублей, но теперь вырос в несколько раз.