Оскандалившийся Никита Кологривый поднял гонорар в театре до сотни тысяч рублей

Актер Никита Кологривый, получивший широкую известность после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышел на сцену Театра Эстрады в постановке «Маяковский». При этом гонорар скандального артиста вырос в несколько раз.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», в сентябре 2023 года Кологривый зарабатывал за один спектакль всего 8 тысяч рублей.

«Гонорар Никиты Кологривого в театре до сентября прошлого года составлял 8 тысяч рублей. А вчера за Маяковского он, по оценкам админа, получил даже не десятки, а сотни тысяч», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети назвали рост зарплаты Кологривого оправданным и похвалили актера за хорошую игру. Однако нашлись и те, кото посчитал, что доходы артиста увеличились не благодаря таланту, а из-за медийности.

«Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, в медиа случай и связи гораздо важнее таланта», — написали интернет-пользователи.

2 июля в Москве с аншлагом прошла премьера спектакля «Маяковский. Я сам». Главную роль в постановке исполнил Никита Кологривый.

В начале 2024 года актер угодил в скандал в Новосибирске: в состоянии алкогольного опьянения он напал на официантку и укусил ее, после этого он провел неделю в СИЗО.

Позже Кологривый заявил, что лишился проектов и контрактов после разразившегося скандала.