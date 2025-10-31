Вдова певца Юрия Шатунова планирует использовать его имя в туристическом бизнесе

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака с его именем.

Заявка была подана в Роспатент 27 октября. Товарный знак включает организацию круизов, экскурсий и путешествий, консультации и заказы, относящиеся к путешествиям, а также предоставление туристом информации о турах, путешествиях и экскурсиях.

Руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева рассказала РИА Новости, что гости Москвы смогут открыть для себя новое о жизни и творчестве певца, посетив связанные с ним места.

«Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова», — объяснила она.

По словам Григорьевой, реализовать такие программы сложно из-за тщательных проверок на достоверность. Но представители знаменитости помогли в этом организаторам.

Юрий Шатунов умер в 2022 году в возрасте 48 лет вследствие обширного инфаркта.

Ранее Сергей Серков вспомнил, как познакомился в детском доме с Юрием Шатуновым.