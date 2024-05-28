«Кощунственно»: как дочь Пьера Нарцисса отреагировала на свадьбу матери с лучшим другом певца

Дочь Пьера Нарцисса не сразу приняла отношения матери с лучшим другом певца. Об этом вдова артиста Валерия Калачева рассказала журналистам.

После смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц» вдова решила не оставаться в одиночестве, а снова выйти замуж. Она сблизилась с другом артиста Евгением Шахраем, с которым планирует узаконить отношения 31 мая в Москве. Поклонники гадали, как к бракосочетанию относится дочь Пьера. Кроме того, у влюбленных разница в возрасте целых 23 года.

Валерия призналась, что наследница сначала настороженно отнеслась к мужчине, но после приняла его.

«Конечно, это выглядело как-то кощунственно с ее точки зрения. И я ее понимаю. Я не собиралась никаким образом свою жизнь в этом плане менять. Но получилось все серьезно», – поделилась Калачева.

Женщина объяснила, что случившееся подкрепилось снами с Пьером Нарциссом, где он с ней разговаривал. Брюнетка убеждена, что это тоже подействовало на дочь. По ее мнению, отец хотел, чтобы все так именно и произошло.

«Потому что все, что папа хотел и не успел, сделал Женя», — пояснила Валерия.

Ранее Марина Яковлева призналась, что до сих пор боится мужчин. Актриса рассказала о своем трудном детстве и недостатке ласки от матери.