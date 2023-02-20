passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
19:27, 20 февраля 2023
1 мин.

Вдова Пьера Нарцисса собирается вызвать дух певца и сплясать на его могиле

Вдова Пьера Нарцисса Калачева пообещала порадоваться и сплясать на могиле мужа в Камеруне.

Вдова Пьера Нарцисса собирается вызвать дух певца и сплясать на его могиле

Фото: Starface.ru

Бывшая жена покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась в Камерун, чтобы сплясать на его могиле. Об этом сообщает mk.ru.

«У него на родине на годовщину смерти не принято плакать. Принято устраивать ритуальные танцы на могиле, радоваться и выполнять определенные обряды, что мы и сделаем в его честь. Билеты на самолет уже куплены», – сказала Калачева.

Кроме этого, брюнетка заявила, что собирается вызывать дух артиста.

«Да, мы также планируем это сделать. Я небольшой специалист в этом вопросе, но подобные практики хорошо известны на родине Пьера и не считаются чем-то запредельным. Обряд совершенно простой: надо настроиться всем вместе на его энергетику. Мы зажжем свечи и мысленно будем его поздравлять с прошедшим днем рождения. Я знаю, что он всегда с нами, что бы ни случилось», – отметила девушка.

Напомним, что исполнитель песни «Шоколадный заяц» умер в июне 2022-го года. Пьер и Валерия развелись за несколько лет до его смерти, но все равно продолжали считать друг друга супругами.

Ранее сообщалось, что любовница Пьера Нарцисса оказалась на инвалидной коляске после заявления директора певца.

Новости партнеров
О чем говорят