Вдова Пьера Нарцисса собирается вызвать дух певца и сплясать на его могиле

Бывшая жена покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась в Камерун, чтобы сплясать на его могиле. Об этом сообщает mk.ru.

«У него на родине на годовщину смерти не принято плакать. Принято устраивать ритуальные танцы на могиле, радоваться и выполнять определенные обряды, что мы и сделаем в его честь. Билеты на самолет уже куплены», – сказала Калачева.

Кроме этого, брюнетка заявила, что собирается вызывать дух артиста.

«Да, мы также планируем это сделать. Я небольшой специалист в этом вопросе, но подобные практики хорошо известны на родине Пьера и не считаются чем-то запредельным. Обряд совершенно простой: надо настроиться всем вместе на его энергетику. Мы зажжем свечи и мысленно будем его поздравлять с прошедшим днем рождения. Я знаю, что он всегда с нами, что бы ни случилось», – отметила девушка.

Напомним, что исполнитель песни «Шоколадный заяц» умер в июне 2022-го года. Пьер и Валерия развелись за несколько лет до его смерти, но все равно продолжали считать друг друга супругами.

Ранее сообщалось, что любовница Пьера Нарцисса оказалась на инвалидной коляске после заявления директора певца.