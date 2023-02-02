Любовница Пьера Нарцисса оказалась на инвалидной коляске после заявления директора певца

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер летом прошлого года. Но до сих пор имя покойного артиста появляется в скандальных заголовках. Недавно концертный директор звезды написал заявление в полицию на певицу Ксению Грин, которая представляется любовницей Нарцисса. Она после этого оказалась в больнице.

Сергей Дворцов рассказал, что получал от Ксении сообщения с пожеланиями смерти. Мужчина думает, что девушка уверена якобы это он виноват в смерти Нарцисса. Поэтому он обратился в полицию, чтобы себя защитить. Грин была в шоке, когда ей позвонили правоохранительные органы.

«У меня должен был состояться концерт. Мы с мамой спускаемся к зрителям и вдруг мне звонят из полиции. Я узнаю, что Дворцов оболгал меня, сказав, что я ему угрожаю. Я была в таком шоке, что упала в обморок. Мама начала меня приводить в чувство. Она меня и била, и щипала. Как мне потом сказали, я около двух минут даже не дышала», – поделилась артистка в интервью PROZVEZD.

Грин сообщила, что не смогла выступить перед публикой, должна организаторам концерта деньги, которые заранее взяла за работу, испачкала шикарную шубу во время падения и пролила воду в сумку, где был ее паспорт.

В итоге девушку увезли в больницу, где она пробыла два дня.

«Сама ходить не могла, в палату меня принесли на носилках, а потом уже на инвалидной коляске я передвигалась», – отметила певица.

Ксения в шоке от поведения Дворцова и заявила, что сама могла бы подать на него в суд. Но не будет этого делать, потому что занята своим здоровьем и творчеством. Она планирует выпустить трек под названием «Шоколадная зайка».

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