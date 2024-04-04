Вдова недовольна, а дочь плакала: суд изменил приговор нотариусу по делу актера Баталова

Суд рассмотрел апелляцию и смягчил приговор бывшему нотариусу, осужденному на пять лет по делу о хищении у семьи актера Алексея Баталова. Вдову народного артиста СССР Гитану Леонтенко и дочь Марию не устроило такое решение.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда пересмотрела и изменила приговор, вынесенный 26 мая 2023 года Замоскворецким районным судом. Срок бывшему нотариусу Дмитрию Бублию снижен: он составит 4 года и 6 месяцев лишения свободы вместо 5. Приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину остался тот же: четыре года условно и пять лет лишения свободы соответственно.

Как сообщается в Telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы, внесены изменения в части гражданских исков, они касаются компенсации морального вреда.

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко рассказала о недовольстве семьи таким решением. Вдова и дочь обжалуют его в кассации.

«Гитана Аркадьевна недовольна, Маша плакала, поэтому мы обжалуем это решение дальше в кассации. Ни условный срок Дрожжиной, ни смягчение срока Бублию нас совершенно не устраивают», - сказала она ТАСС.

Напомним, следствие установило, что Дрожжина и Цивин при участии юриста Бублии обманом подписали доверенность, по которой получили право распоряжаться деньгами Баталова. Два года они снимали средства со счетов.

Пока длились суды, Дрожжина перенесла несколько инсультов. Ее адвокат в декабре 2023 года рассказывал о плохом состоянии актрисы.