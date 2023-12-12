Несколько тяжелых операций и три инсульта: адвокат подтвердил плохое состояние Дрожжиной

Адвокат Вячеслав Макаров рассказал о самочувствии актрисы Натальи Дрожжиной. Он вспомнил, что в 2022 году она перенесла тяжелые операции, потом случились три инсульта.

Комментарий адвоката приводит телеканал «360».

«Она реально себя плохо чувствует и проходит курс лечения», - признался адвокат.

Защитник актрисы не стал вдаваться в подробности, сославшись на медицинскую тайну, а только сообщил, что его доверительница «в настоящее время проходит курс реабилитации».

Макаров не уточнил, находится ли Дрожжина в больнице, назвав эту информацию закрытой.

Напомним, весной 2023 года Дрожжину приговорили к четырем годам условного срока за мошенничество по делу имущества актера Алексея Баталова. Ее супруга Михаила Цивина посадили на пять лет.

Ранее сообщалось, что актриса стала весить менее 40 кг, начались проблемы с внутренними органами. Она намерена оформить инвалидность. Врачи связали со стрессом проблемы со здоровьем у актрисы.