Вдова Мурата Насырова объяснила, почему пять лет не была на его могиле

Вдова певца Мурата Насырова призналась, что пять лет не была на его могиле. Наталья Бойко в интервью NEWS.ru рассказала, что чувствует присутствие мужа.

Женщина отметила, что с каждым годом это чувство только усиливается. Она думает, что это не просто так.

«Снится он крайне редко — как предвестие о неприятностях. Например, один раз предостерег от пожара. Видимо, это его миссия — предупреждать нас о чем-то», – порассуждала она.

Мурат Насыров похоронен в Алма-Ате. Вдова призналась, что пять лет не была на его могиле.

«Последний раз мы были в 2019 году. Недавно одна моя добрая знакомая, которая исполнила кавер песни «Я — это ты» на итальянском языке, по работе была в Алма-Ате, посетила могилу Мурата и оттуда присылала мне весточки», – рассказала Наталья.

Женщина призналась, что друзья певца бывают на его могиле и рассказывают об этом ей. В годовщину памяти она предпочитает слушать песни гражданского мужа.

«А ритуалы... Главное, порадоваться тому, что непостижимый талант был какое-то время рядом с нами, осознать это, наполнить сердце теплом», – добавила она.

Напомним, что 13 декабря исполнителю хита «Мальчик хочет в Тамбов» исполнилось бы 55 лет. Певец ушел из жизни 19 января 2007 года. У него осталось двое детей.

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