«Никто его семью обижать не будет»: Разин назвал нового наследника песен Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин требует пересмотреть завещание двухгодичной давности покойного экс-солиста коллектива Юрия Шатунова. Заседание по делу назначено на 5 сентября. Шоумен собирается вернуть права на песни группы. При этом он отметил, что укажет в своем завещании детей певца.

Два года назад Шатунов за несколько дней до своей смерти выиграл в суде, заполучив права на песни группы «Ласковый май», которые перешли его супруге Светлане. Продюсер заявил, что не мог присутствовать на заседании — тогда он получил травму ноги и находился на лечении в США.

Разин получил инвалидность и проходит процесс реабилитации. Но он намерен продолжать судиться. В 2016 году продюсер якобы сделал две экспертизы, доказывающие, что автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов подписывал договор в 1992 году. При этом оригиналы документов утеряны. Заключение, которое передал Шатунов в Ставропольский краевой суд, будет оспорено, пояснил Разин.

Суд рассмотрит дело в день рождения сына Шатунова Дэнниса. Шоумен считает, что он, и дочь певца Эстелла имеют право на его творчество.

«И в случае выигрыша, если со мной когда-нибудь что-то произойдет, по завещанию мой крестник будет иметь полное право исполнения материала группы „Ласковый май“. Никто его и его семью обижать не будет», — цитирует Разина mk.ru.

Напомним, сын Юрия Шатунова этим летом окончил школу в Германии. Подробнее читайте здесь.