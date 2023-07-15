Вдова модельера Валентина Юдашкина не ответила на комментарий Аллы Пугачевой о внучке: там одно слово

Певица Алла Пугачева прокомментировала поздравительный пост вдовы модельера Валентина Юдашкина Марины по случаю дня рождения внучки. Девочку поздравила и дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

Марина Юдашкина опубликовала фотографию внучки и подписала под снимком: «С Днем рождения моя любимая внучка Агата! Пусть тебя окружает счастье и любовь! А твоя бабушка всегда рядом!»

Вдова модельера отметила, что девочка в свой праздник была одета в платье от Модного дома Юдашкиных.

Пугачева написала под постом одно слово: «Счастье!!!»

Орбакайте, в свою очередь, была более многословной. Она написала: «Поздравляю тебя, моя дорогая, такая сладкая Агата».

Марина Юдашкина не отреагировала на слова близкой подруги и ее дочери.

Ранее сообщалось, что Юдашкина улетела в Дубай к дочери спустя полтора месяца после смерти мужа. Она будет отсутствовать до конца лета.