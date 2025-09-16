Вдова Михаила Круга зарегистрировала товарный знак с именем шансонье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ирина Круг еще в 2024 году подала заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать товарный знак «Михаил Круг». Наконец, ведомство ответило вдове знаменитости — теперь она сможет продавать под этим брендом пиво и другой алкоголь, сигары, сигареты, вейпы, мясо, кофе и чай.

При этом певица уже владеет брендом «Михаил Круг», предназначенным для распространения музыки.

Напомним, Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в своем загородном доме. В здание ворвались злоумышленники, которые два раза выстрелили в шансонье. В больницу с ранениями его отвез сосед, однако утром 1 июля Круг скончался.

