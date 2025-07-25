Папа умер, сестра приболела: двойник Михаила Круга вынужден пахать без отдыха

Двойник певца Михаила Круга Юрий Кузнецов-Таежный рассказал, что вынужден много работать. Пять лет назад у него умер отец, и артист, как самый старший в семье, стал всем помогать.

О жизни Кузнецова-Таежного узнал сайт mk.ru.

Двойник Круга активно гастролирует, записывает песни, снимается в кино. Сейчас артисту «нужно много денег» - он помогает близким.

«У меня сестра двоюродная приболела, маме - 88 лет. Еще есть родная сестра, племянник с двумя детьми…. Мне приходится много работать», - поделился Кузнецов-Таежный.

Пять лет назад артист потерял отца – до этого всем помогал он. Теперь, как говорит звезда шансона, наступила его очередь.

«Я помогаю всем, чем могу. Поэтому вынужден пахать. Я живу в Москве, и в месяц мне нужно двести тысяч «плюс», - сказал он.

Сейчас артисту предложили пару ролей – для этого ему придется похудеть на 10 кг. Он говорит, что это нетрудно: Юрий перестает есть и больше двигается.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Круга решил сыграть свадьбу с девушкой из шоу «Давай поженимся» в следующем году.