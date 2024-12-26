Вдова Левкина трогательно обратилась к мужу спустя 40 дней после его смерти. Об этом стало известно из соцсетей.

40 дней назад скончался музыкант Владимир Левкин. Вдова артиста Маруся опубликовала в блоге обращение к покойному мужу. Она заявила, что с трудом переживает потерю.

«В это сложно поверить, 40 дней… И ты улетаешь… Я пока не представляю, как я буду жить без тебя. Вероятно, ты мог уйти раньше, но… спасибо Всевышнему, что подарил нам столько лет любви и счастья, дочку, возможность быть примером для тысячи людей, помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждался», — написала она.

Маруся призналась, что любит Левкина. Она также заявила, что музыкант стал для нее волшебником, который осуществлял все ее мечты.

Напомним, Владимир Левкин скончался 17 ноября после диагностированных лейкоза и пневмонии.

Ранее мы писали о том, что вдова певца Владимира Левкина впервые вышла в свет с дочерью после похорон мужа.