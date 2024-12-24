Вдова певца Владимира Левкина впервые вышла в свет с дочерью после похорон мужа

Вдова певца Владимира Левкина вышла в свет с дочерью после похорон мужа. Маруся появилась на премьере новогоднего шоу «Дедморозовка. Новые приключения» в концертном зале «Москва». На мероприятии побывал корреспондент «Страсти».

Для появления на публике Левкина выбрала повседневный образ – на ней было короткое черное платье. А ее дочь предпочла джинсы и твидовый пиджак. Они охотно позировали на фоне декораций сказочной постановки.

После спектакля Маруся поделилась своими впечатлениями. По ее признанию, им с дочерью все понравилось. Особенно, что режиссеры преподнесли в игровой форме важные темы.

«Все дети уже жить не могут без гаджетов, без компьютерных игр. А когда это все переходит на сцену и становится частью шоу, то дети чувствуют себя в своей тарелке. И костюмы потрясающие, и трансформация каких-то сказочных персонажей, и невероятная интерактивность. Современным детям скучно просто сидеть и смотреть. А тут все плясали, кричали, свистели, подпевали», - отметила Левкина.

Напомним, что мужа Маруси Левкиной не стало в ноябре этого года. Первые недели без супруга дались вдове очень тяжело. Но сейчас она уже начала постепенно возвращаться к светской жизни.

Ранее вдова Левкина рассказала о последнем дне жизни певца.