Вдова Летова не стала скрывать своего отношения к учреждению премии имени певца, об этом сообщает Газета.Ru.

Периодически в прессе появляются инициативы о том, чтобы назвать именем музыканта Егора Летова некоторые объекты — так, в 2019 году предлагали дать имя рокера самолету. А еще раньше именем Егора Летова был назван аэропорт в Омской области.

Теперь с идеей учредить премию имени Егора Летова выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Ей он предложил награждать патриотически настроенных рок-музыкантов.

Вдова Летова заявила, что предложение едва ли дойдет до реализации.

«Это без комментариев. Были эти самолеты, было еще что-то. Ну зачем это сотрясание воздуха. Понятно же, что это никуда не идет. Это все просто самопиар и все, или еще какие-то у него свои цели», — объяснила она.

Наталья Чумакова добавила, что фигура рокера не соответствует уровню культурных премий.

«Фигура Летова слишком неоднозначная для таких вещей. Все это несерьезно», — заключила она.

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