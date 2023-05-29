«Ему было дозволено все»: Валюшкина рассказала, как Абдулов заставил ее раздеться в кадре

Сейчас Елена Валюшкина известна зрителям по многочисленным ролям в сериалах и кино, но одним из самых знаковых проектов для нее является фильм Марка Захарова «Формула любви». В нем она сыграла романтическую героиню, которая смогла покорить сердца многих мужчин страны. Кинолента раскрыла весь талант начинающей актрисы, и в ней же состоялась и ее первая откровенная сцена, на которую ее уговорил партнер на площадке Александр Абдулов.

Валюшкина призналась, что изначально не особо хотела участвовать в фильме, но ее переубедили. Сейчас она рада, что не совершила ошибку и все-таки смогла поработать с талантливейшим актером. По словам Елены, Абдулов был буквально везде и участвовал во всем. «Марк Анатольевич его просто обожал, ему было дозволено все», - вспомнила артистка в программе «Однажды…».

Работа с Александром запомнилась Валюшкиной на долгие годы. Она заверила, что он имел огромное влияние на всех и умел мастерски убеждать. Даже ее он смог уговорить раздеться на съемках, хотя изначально она была весьма категорична в этом плане.

«Абдулов пришел, нашел какие-то правильные слова. Сказал: «Ну ты пойми, ты будешь первая». Включил свое обаяние чертовское», - рассказала актриса.

Напомним, что в этом году Александру Абдулову исполнилось бы 70 лет. Он скончался в 2008 году после продолжительной болезни. Ему диагностировали последнюю стадию рака легкого. Однако недавно Леонид Ярмольник впервые раскрыл, как на самом деле умер актер. По его словам, это произошло неожиданно и совершенно странным образом.