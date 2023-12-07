Вдова Градского подала в суд на его детей: что требует Марина Коташенко в иске

В отношении детей композитора Александра Градского зарегистрирован иск к Тверском районом суде Москвы. Истцом выступила вдова певца Марина Коташенко.

Об иске узнало издание Газета.Ru.

По информации источника, исковое заявление зарегистрировано 1 декабря. Речь идет об иске по делу о разделе наследственного имущества. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно – дата не назначена.

Ранее Коташенко впервые высказалась о скандале вокруг наследства Градского. Напомним, спор о разделе имущества между Коташенко и детьми композитора от прошлого брака идет два года. Вдова заявляла, что никогда не подавала в суд на детей мужа – она не пытается отобрать все имущество, а всего лишь защищается от нападок второй стороны. По словам последней супруги певца, квартира в Козицком переулке – единственное пригодное для проживания семьи жилище в Москве. Старшие наследники, утверждает Коташенко, были «обеспечены огромными элитными квартирами» в столице.