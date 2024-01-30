«Может, мне трусы снять»: вдова Грачевского боится остаться на улице из-за миллионных долгов

Вдова режиссера Бориса Грачевского боится остаться на улице из-за миллионных долгов. Екатерина Белоцерковская призналась, что ей очень тяжело. Об этом она сообщила в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

Спустя три года после смерти Грачевского, борьба за его наследство все еще не завершена. В центре внимания находится квартира в Москве, стоимостью около 50 миллионов рублей. На нее претендуют дети режиссера от предыдущих браков, а также вдова с сыном Филиппом.

Адвокат Екатерины Белоцерковской, Евгений Бранецкий, объяснил, что в связи с брачным договором между Борисом Юрьевичем и его второй женой Анной, который не был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости, нотариус не выдает свидетельство на квартиру.

Наследники также ведут судебные процессы с новым генеральным директором «Ералаша», Аркадием Григоряном. Последний подал новый иск, связанный с долгом в 2011 году, когда Грачевский взял 10 миллионов в фонде компании на личные нужды. Дочь Ксения в одиночку погасила долг отца, но из-за просроченных платежей ей теперь предстоит выплатить неустойку по договору займа в размере 11 миллионов рублей.

Екатерина Белоцерковская выразила свое недоумение относительно высокой неустойки.

«11 миллионов. Неустойку в 11 миллионов. То есть при долге, который был 18 миллионов, неустойка у него 11 миллионов. Я не знаю, как считается, да, я просто не понимаю. Я почему и говорю, даже банки такие проценты не берут», – пожаловалась девушка.

Она также пыталась мирным путем решить конфликт с Григоряном, но ничего не вышло.

Екатерина планирует переписать свою долю в «Ералаше» на Ксению. По информации СМИ, старшей дочери мэтра уже принадлежит 12,5% от всех активов.

Белоцерковская признается, что сама не в состоянии справиться с финансовыми требованиями Григоряна. Сейчас она боится остаться на улице.

«Ребят, у меня нет вообще ни рубля для того, чтобы… У меня что тех денег не было, что этих денег нет. Что ты хочешь? Может, мне трусы снять, тебе отдать? Приходи. Сниму, отдам», — заявила она.