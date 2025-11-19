Вдова Евгения Кунгурова сменила фамилию детей для защиты от буллинга в школе. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «Пусть говорят».

Родные покончившего с собой певца Евгения Кунгурова винят во всем его вдову Ирину. Родители музыканта жаловались, что она сменила фамилии их общих с Кунгуровым детей — теперь они Меледины. Это фамилия бывшего мужа вдовы.

Сама Ирина в студии шоу не появилась, зато на ее защиту встала певица Нина Шацкая, которая общалась с семьей музыканта. По ее словам, фамилию детям вдова поменяла для того, чтобы избежать травли.

«Вот вы родители, у вас маленький ребенок, что вы будете делать в такой ситуации? Она сказала, что поменяла фамилии, так как сын идет в школу и боялась, что его будут травить. Я видела этого ребенка, он обожает свою маму, но о папе я с ним не говорила», — заявила Шацкая.

Певица уверена, что одной из причин случившегося стало то, что Кунгуров накануне смерти начал терять голос.

«Он был недоволен собой, для него стал колоссальной травмой и проблемой. Он категорически не хотел об этом говорить», — добавила она.

