«Ничего не переводите никому»: Прохор Шаляпин стал новой целью мошенников

Артист Прохор Шаляпин пожаловался на мошенников, которые от его имени разводят поклонников. Он призвал пользователей не вестись на провокации и никому не переводить деньги.

В личном Telegram-канале Шаляпин признался, что злоумышленники крадут его личность. По словам шоумена, некие люди берут его фото, создают аккаунты с его именем и обманывают фанатов. Прохор напомнил, что никогда не проводит розыгрыши, поэтому, если в соцсетях появляется пост, что он раздает подарки, то это неправда.

«А так это мошенники, аферисты, скорее всего, из ближнего зарубежья, безнаказанно действующие. Таким образом зарабатывают деньги. Не проходите ни по каким ссылкам. Ничего не переводите никому», - обратился Шаляпин к аудитории.

К слову, в 2025 году сразу несколько крупных блогеров стали жертвами мошенников. В соцсетях украли аккаунты Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Иды Галич, Алены Шишковой, Оксаны Самойловой. От имени каждой выставляли посты с фейковыми новостями и призывали участвовать в розыгрыше.

