Вдова Этуша проиграла суд против журналиста из-за слов о состоянии могилы актера

Вдова актера Владимира Этуша Елена проиграла суд против журналиста, эксперта ток-шоу Дениса Сорокина. Напомним, она подала иск о защите чести и достоинства после слов шоумена об ужасном состоянии могилы актера на Новодевичьем кладбище.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Сорокин в интервью заявлял, что место захоронения запорошено снегом. Он призывал четвертую жену Этуша посещать кладбище чаще.

Елена Этуш в ответ подала исковое заявление, но проиграла 1 млн рублей. Сорокина защищала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По ее признанию, «дело было очень интересным». Суд полностью поддержал доводы ответчика.

По словам Вербицкой-Линник, Этуш представила на суде аргументы «против» себя, а ее заключение от психолога-гипнолога показало, что это корыстная женщина, не любящая мужа, говорит адвокат.

Она пояснила, что говоря о могиле, журналист не давал личностную характеристику Елене, а место захоронения – неодушевленный предмет, и мнение о нем субъективно.

«Нас радует, что нынешней зимой состояние могилы Владимира Этуша изменилось: она находилась в достойном состоянии», - добавила Вербицкая-Линник.

По ее словам, доверитель призывал могилы всех знаменитостей держать в достойном состоянии. В качестве примера приводились захоронения певицы Юлии Началовой, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Важно, чтобы они «не были запорошены лежалым снегом со странными следами», отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что актер Никита Джигурда проиграл суд по делу о наследстве Людмилы Браташ. Сестра умершей взыскала с него судебные расходы – артисту предстоит выплатить полмиллиона рублей.