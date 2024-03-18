Суд взыскал с проигравшего Джигурды 500 тысяч рублей по делу о наследстве Браташ

Суд вынес решение о взыскании с актера Никиты Джигурды 500 тыс. рублей после проигрыша дела о наследстве Людмилы Браташ. Эта сумма представляет собой расходы на юриста, потраченные судившейся с ним Светланой Романовой.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Решение о взыскании полумиллиона вынес Кунцевский суд Москвы. Теперь выплата этой суммы ляжет на плечи Джигурды и его жены Марины Анисиной.

Решение суда связано с тяжбой актера с сестрой умершей в 2016 году Браташ – Светланой Романовой. Актер утверждал, что покойная завещала ему три квартиры и вклады: речь о недвижимости в Москве и Париже. Однако несмотря ни на что суд встал на сторону Романовой.

Джигурда и Браташ были знакомы с 2010 года – они встретились на отдыхе. Актер утверждал, что там она переписала завещание, по которому Джигурда и Анисина якобы становились наследниками. При этом он не был ни мужем, ни родственником Браташ.

Ранее сообщалось о долге компании актера Гоши Куценко в размере 1,5 млн рублей. До этого фирму дважды хотели признать банкротом.