Вдова экс-солиста «На-На» Левкина рассказала мистическую историю с обручальным кольцом мужа

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина призналась, что с момента смерти мужа прошло уже девять месяцев, однако она до сих пор не нашла в себе сил снять обручальное кольцо. Маруся Левкина рассказала, что с кольцом артиста произошла мистическая история.

«Незадолго до смерти он его потерял, боялся признаться, не говорил об этом. А после его смерти мне позвонил Юрий Лоза и сказал, что обручальное кольцо Володи у него», - рассказала Маруся в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

Она пояснила, что Левкин после концерта потерял кольцо в такси, а водитель нашел его и передал организаторам, которые вручили его композитору Юрию Лозе, так как они вместе выступали в тот день.

«Лоза уже позвонил мне после смерти мужа и вернул кольцо. Оно хранится у меня на полочке, на самом видном месте», - рассказала Маруся.

Напомним, экс-солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы. Вдова артиста не смогла смириться с потерей близкого человека и постоянно ищет повод, чтобы прийти на кладбище.

Ранее сообщалось, что Маруся Левкина потратит на памятник на могилу мужа 6 миллионов рублей, несмотря на финансовые трудности и кредиты. Женщина решила, что это будет не обычная надгробная плита, а арт-объект из мрамора, гранита и бронзы. При этом денег у нее не хватает.