Вдова Егора Зайцева стала гендиректором Дома моды Славы Зайцева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Екатерина Ромашкина стала генеральным директором Дома моды Славы Зайцева после смерти ее мужа Егора Зайцева. Как сообщают журналисты, она находится на должности руководителя временно. Ранее сообщалось, что организацией может завладеть дочь Егора Зайцева от первого брака.

Екатерина является моделью, она обучает модельной походке учениц школы Z’S Models и выступает в качестве режиссера модных показов. С Вячеславом Зайцевым девушка начала работать еще в 2005 году.

Напомним, единственный сын модельера Егор Зайцев скончался 19 июня 2024 года после борьбы с раком. Его отец умер годом ранее — в апреле 2023 года.

Ранее мы писали о том, что перед смертью Вячеслав Зайцев испытывал сильные боли. Экс-директор Дома моды рассказывал, что кутюрье не мог сделать даже глоток воды.