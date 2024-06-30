«Не мог сделать глоток воды, голову заворачивало»: Вячеслав Зайцев жил в аду перед смертью

30 апреля 2023 года скончался модельер Вячеслав Зайцев. Последние дни жизни он провел в больнице, куда его доставили с внутренним кровотечением вследствие язвы желудка. Экс-директор Дома моды кутюрье Николай Головин признался, что незадолго до смерти народный художник России испытывал страшные боли.

Единственный сын кутюрье Егор пережил отца всего на год — он скончался 19 июня от рака. Головин утверждает, что наследник Вячеслава Зайцева оставил отца без денег перед смертью, хотя тот нуждался в них. Только на лечение уходило примерно 700 тысяч рублей.

По словам Головина, Зайцев-младший ждал, когда отец умрет, чтобы присвоить его наследство. Он добавил, что великий кутюрье «закончил жизнь в аду». При этом помощник Егора якобы требовал, чтобы Вячеслав ушел в отпуск за свой счет на четыре месяца.

«Он терпел такую боль в конце жизни. Я не знаю, кто выдержит такую боль. Он не мог сделать глоток воды, аж голову заворачивало, так болели зубы», — рассказал экс-директор Дома моды в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Головин добавил, что модельер пытался наладить общение с единственным сыном, но тот даже не отвечал на звонки. Иногда наследник кутюрье навещал его на работе, но и после эти встречи сошли на нет. Зайцев-старший до последнего верил, что Егор изменится. Также деда не навещала и внучка Маруся, которой он купил машину и квартиру на Старом Арбате.

Напомним, сын Вячеслава Зайцева собирался открыть музей памяти отца перед смертью, но он не успел это сделать.