Вдова Егора Летова готовится опубликовать невышедшие песни музыканта. Об этом сообщает Kp.ru.

Мало кто знает, но лидер «Гражданской обороны» Егор Летов еще до создания знаменитого коллектива записывал песни для проекта «Посев». Многие из них так и остались неопубликованными. Недавно вдова Летова выложила несколько неизданных песен и фанаты потребовали делиться остальными треками.

«У меня не было уверенности, что это нужно публиковать. Потом оказалось, что люди просят, и хотят это послушать. Я что-то выкладывала, а люди просят еще и еще. Тогда мы издали все, что было», — рассказала она.

Впрочем, как объяснила Наталья Чумакова, неизданным остался целый альбом. Именно его вскоре планируют выложить в Сети.

«Там всего четыре трека. На катушке подписано егоровской рукой „Письмо в далекий город Омск“. 9 января 1984 года — написано. Раз к этому столько внимания, то в планах издать и эту запись», — призналась она.

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