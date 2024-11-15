«Буду сейчас разоблачительницей»: Алена Жигалова обвинила рэпера Natan во лжи

Журналистка Алена Жигалова обвинила во лжи рэпера Алишера Мирзохонова, выступающего под псевдонимом Natan (Натан). По ее словам, артист закрутил сразу две интрижки на шоу «Звезды в джунглях» и выставил жену, с которой прожил в браке 12 лет, идиоткой.

«Это смотрит твоя жена! Ты же понимал, что ты натворил на проекте. Сказал бы жене, мол, давай объявим, что мы расстались, чтобы тебе не выглядеть идиоткой. Но он же этого не сделал. А знаете почему? Потому что он ждал, когда покажут это в эфире», - сказала Жигалова в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Как подчеркнула Алена, ее достало вранье Натана. Она заверила, что рэпер все время был с женой на связи и скрывал от нее происходящее на шоу. Историю с разводом за месяц до произошедшего, по мнению журналистки», его жена придумала, чтобы не выглядеть «идиоткой» в глазах всей страны.

«Я хоть и буду сейчас разоблачительницей, но меня достало его вранье. Пусть он прекратит врать!» - сказала журналистка.

Напомним, 38-летний женатый рэпер Natan сначала страстно целовался на проекте с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), а потом переключил свое внимание на певицу Бьянку, которая также ответила ему взаимностью.

При этом сам Natan позже поставил под сомнение существование романтических отношений с участницами проекта «Звезды в джунглях». Артист призвал не делать поспешных выводов и поблагодарил создателей шоу за качественный монтаж.