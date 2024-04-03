Вдова Данелии призналась, что Никита Михалков помог с похоронами режиссера

Вдова режиссера Георгия Данелии Галина заявила, что кинодеятель Никита Михалков помог ей с похоронами в 2019 году. Также она рассказала, что покойный муж дружил с ним и давал советы.

Об этом она сообщила сайту NEWS.ru.

«Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами», - поделилась Галина.

По ее мнению, Данелия, «по сути, открыл» Михалкова, утвердив на главную роль в картине «Я шагаю по Москве». Затем Михалков показывал свои сценарии режиссеру – тот читал и комментировал их.

Данелия дружил со многими звездами кино, говорит вдова. На Новодевичьем кладбище в Москве он похоронен посередине между другими знаменитостями – рядом покоятся актриса Галина Волчек, артисты Станислав Говорухин, Олег Табаков, Михаил Жванецкий.

Напомним, Данелия умер весной 2019 года, перед этим он долго болел.

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