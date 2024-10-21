Вдова Бориса Грачевского впервые привела на телевидение 4-летнего сына и рассказала о жизни матери-одиночки

Актриса Екатерина Белоцерковская впервые решила сняться в ТВ-шоу вместе с четырехлетним сыном от Бориса Грачевского. В программе «Звезды сошлись» она рассказала, как ей живется после смерти мужа.

Екатерина забеременела от продюсера незадолго до его смерти. Несмотря на то, что этот брак многие критиковали из-за разницы в возрасте супругов, актриса доказывала – они действительно любят друг друга. Уход из жизни создателя «Ералаша» дался Белоцерковской очень тяжело. Она осталась с маленьким ребенком на руках и при этом не могла отпустить умершего мужа. Она признавалась, что даже чувствовала его присутствие рядом.

Дальше жить актриса смогла только ради сына. Сейчас она воспитывает его одна, но ей во многом помогает мама.

«Просто это мой щит сейчас. Я не считаю себя матерью-одиночкой, у меня все в порядке, я родила в браке, но вот так сложилось, как сложилось. У меня есть самое главное – это замечательный ребенок», - призналась Екатерина.

Белоцерковская проводит с сыном все свободное время. Вновь налаживать личную жизнь и выходить замуж она не собирается. Самому же Филиппу нравится быть с мамой. Он рассказал, что ходит с ней по ресторанам. Также у него есть друзья в детском саду и кошка по кличке Ева.

Ранее композитор «Ералаша» Александр Клевицкий рассказал, каким ему запомнился Борис Грачевский.